В Копейске бизнесмен пообещал поставить детскому приюту российские бананы

Челябинские антимонопольщики выдали предупреждение в связи с указанием на аукционе недостоверной информации о стране происхождения фруктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, речь идет об аукционе на поставку фруктов (бананы, груши, яблоки, апельсины, мандарины, лимоны) для МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Копейского городского округа Челябинской области» (начальная цена контракта – 299 тысяч рублей).

«Установлено, что один из участников аукциона в качестве страны происхождения предлагаемых к поставке бананов указал «Российская Федерация», – уточнили в антимонопольной службе. – При этом индивидуальный предприниматель не подтвердил достоверность указанных сведений».

Между тем, анализ рынка поставки бананов на территорию России позволяет сделать вывод о том, что преимущественно она осуществляется из Эквадора, Индии, Китая, Филиппин. Таким образом, индивидуальный предприниматель указал недостоверные сведения о стране происхождения фруктов, сделали вывод в надзорном ведомстве.

Такие действия направлены на получение незаконного преимущества перед другими участниками размещения заказа, предложившими к поставке товар с указанием его иностранного производства. «Согласно действующему законодательству, предприниматель имел преимущество в виде неснижения конечной цены контракта на 15% в случае победы в отличие от других участников, заявивших об иностранном происхождении товара. Соответственно, предприниматель имел больше шансов победить. Таким образом, участники аукциона были необоснованно поставлены в неравные условия конкуренции», – пояснили в Челябинском УФАС.

Однако в результате контракт был заключен с другим участником, предложившим минимальную цену в 190 тысяч рублей.

В связи с признаками недобросовестных конкурентных действий Челябинское УФАС России выдало предпринимателю, указавшему недостоверные сведения, предупреждение.

Предпринимателю надлежит обеспечить рассмотрение настоящего предупреждения, в том числе лицами, ответственными за формирование заявок на участие в закупках, в ходе которого разъяснить необходимость при участии в закупках соблюдения действующего законодательства, норм и правил добросовестного поведения участника на товарном рынке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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