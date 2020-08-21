В Челябинске собираются оборудовать новые велодорожки

В Челябинске собираются оборудовать 6 километров новых велодорожек. Об этом сообщил вице-мэр по городской среде Александр Егоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об отдаленных районах – велодорожки там будут созданы в рамках строительства и реконструкции 3 улиц. 3,7 км выделят для велосипедистов на улице Бейвеля (участок от ул. Профессора Благих до ул. Салавата Юлаева, дорожка будет двусторонней, шириной 2,5 метра с каждой стороны).

1,5 км обустроят на улице маршала Чуйкова (участок от ул. Бейвеля до Краснопольского проспекта, полосы – будут односторонние, шириной 1,75 метра).

В Тракторозаводском районе появится 800 метров велодорожки на улице 2-я Эльтонская (от ул. Трашутина почти до Первого озера, предполагается двусторонняя полоса шириной 3 метра с каждой стороны).

«Проектировщики детально изучают и прорабатывают все элементы инфраструктуры – возможность цветного покрытия велодорожки, приподнятые пересечения у выездов с прилегающей территории, водоотведение, обозначение велопереездов, велпоручни перед регулируемыми перекрестками и так далее, – рассказал Егоров. – Ориентировочные сроки строительства – 2021-2022 год».

Челябинск, Павел Зварзин

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