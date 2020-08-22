Южноуральский минздрав 9-ый день подряд сообщает о четырех смертях среди зараженных коронавирусом

В Челябинской области сохраняются показатели смертности среди зараженных коронавирусом: региональный минздрав 9-ый день подряд сообщает о четырех умерших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», попавшие в сегодняшний список, по официальным данным, скончались не от ковида, а от хронических заболеваний. Причиной смерти 76-летней женщины и 78-летнего мужчины стала атеросклеротическая болезнь сердца, 62-летний южноуралец умер от сахарного диабета и хронической почечной недостаточности, 73-летний – от острого инфаркта миокарда.

За сутки в регионе подтверждены 75 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 13 тысяч 744 инфицированных, 332 из них умерли.

Челябинск, Павел Зварзин

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