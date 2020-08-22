Формулы на снегу: южноуральский минобраз рекомендовал проводить уроки на улице

Министерство образования Челябинской области опубликовало рекомендации по организации учебного процесса в первом полугодии наступающего учебного сезона.

Как уже сообщал «Новый День», учебный год в южноуральских школах начнется в очном режиме, но от дистанционного обучения в области не отказались: «При большой численности контингента и/или наполняемости классов допускается (по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора) сочетание очного и дистанционного обучения (за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования), чередуя дни очного обучения с организацией самостоятельной работы или онлайн обучения дома», – заявляют в минобразе.

Еще одна рекомендация: закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет; при односменном обучении в случае нехватки учебных кабинетов организовать обучение в две смены. Отметим, что сейчас около 30% южноуральских школ работают в 2 смены, так как им не хватает классов для одновременного обучения всех закрепленных за образовательным учреждением. Как они должны выполнять рекомендации министерства, чиновники не уточняют.

Зато предлагают проводить учебные занятия на улице (с оговоркой «при соответствующих погодных условиях»). Даже если не обращать внимание на то, что подходящая погода на Урале осенью и зимой случается довольно редко, а собственные территории у большинства школ крайне невелики, не понятно, как педагоги должны организовать учебный процесс: писать формулы мелом на асфальте (палочкой на серой земле или на снегу), а реактивы смешивать в лужах? Если у минобраза и есть какое-то видение этой проблемы, то его пока не озвучивают.

Челябинск, Павел Зварзин

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