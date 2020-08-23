Снова четверо умерших: южноуральский минздрав опубликовал суточную статистику по COVID-19

Минздрав Челябинской области сообщил еще о 4 смертях среди зараженных коронавирусом. Все четверо скончались от хронических заболеваний, ковид был сопутствующей инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщины 69 и 70 лет умерли от сахарного диабета. У одной заболевание осложнялось кетоацидоз, у другой – острой дыхательной недостаточностью.

Острая дыхательная недостаточность стала причиной смерти и 80-летней пациентки. 90-летний мужчина скончался от мелкоочагового кардиосклероза и гипертонической болезни.

За сутки в регионе подтвержден 71 новый случай COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 13 тысяч 815 инфицированных, 336 из них скончались.

Челябинск, Павел Зварзин

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