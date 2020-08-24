В Челябинске нашли того, кто украл почти 2,5 сотни городских кустов

В Челябинске задержали мужчину, похитившего с городских газонов 47 метров кизильника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках озеленения областного центра в текущем году вдоль дорог в центре города начали высаживать кустарники. Чаще всего используют кизильник – это китайское растение достигает в высоту 3 метров, отличается пышной кроной и обильным цветением, хорошо смотрится при правильной обрезке.

В начале августа кизильник высадили на улице Лесопарковой, но через несколько дней кусты исчезли. И вот полиция нашла похитителя.

«Задержан местный житель, 1981 года рождения. Установлено, что мужчина ночью выкопал 235 кустов, причинив комитету дорожного хозяйства ущерб на сумму более 100 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску. – Похищенные растения челябинец перевез на своем автомобиле и высадил на территории земельного участка в Советском районе города (участок оказался перед строящимся частным домом – см. фото).

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальное наказание – два года лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке».

Челябинск, Павел Зварзин

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