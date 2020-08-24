Хулиганы устроили погром в нацпарке «Зигальга»

Полиция разбирается в подробностях погрома на территории самого молодого национального парка Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последствия погрома сотрудники национального парка «Зигальга» обнаружили утром понедельника, 24 августа.

По информации учреждения, на границе парка между поселками Тюлюк и Александровка неизвестные сломали пять информационных табличек. К месту ЧП вызвали полицию.

В настоящее время ведется административное расследование. Полиция опрашивает свидетелей. Неизвестных вандалов ищут.

Помимо административного наказания, им придется возместить ущерб, нанесенный национальному парку их действиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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