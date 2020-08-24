В Челябинской области две лисы погибли от бешенства

В двух районах Южного Урала ввели карантин по бешенству животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 17 по 21 августа в регионе зарегистрированы 2 случая бешенства животных: в Красноармейском районе, село Миасское – лиса, в Сосновском районе, поселок Полетаево – лиса.

Всего с начала года на территории Челябинской области выявлен 41 случай бешенства животных в 41 неблагополучных пунктах. За аналогичный период 2019 года выявлено 32 случая бешенства животных в 28 неблагополучных пунктах.

Правительство Челябинской области ввело в населенных пунктах карантин по бешенству животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.08.20

Хулиганы устроили погром в нацпарке «Зигальга». / В Челябинске нашли того, кто украл почти 2,5 сотни городских кустов. / Снова четверо умерших: южноуральский минздрав опубликовал суточную статистику по COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»