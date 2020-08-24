Минздрав Челябинской области сообщил еще о 4 умерших среди зараженных коронавирусом – цифра не меняется уже 11 дней.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», все четверо скончались от хронических заболеваний, ковид был сопутствующей инфекцией.
Так, 69-летний пациент страдал ишемической кардиомиопатией и мелкоочаговым кардиосклерозом, 73-летний – диффузным атеросклерозом и хронической сердечной недостаточностью, у 79-летней женщины были гипертония и сахарный диабет, у 86-летнего южноуральца – атеросклероз, кардиосклероз и хронический пиелонефрит.
За сутки в Челябинской области подтверждены 70 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионы выявлены 13 тысяч 885 зараженных, 340 из них умерли.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 24.08.20
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