Минздрав Челябинской области сообщил еще о 4 умерших среди зараженных коронавирусом

Минздрав Челябинской области сообщил еще о 4 умерших среди зараженных коронавирусом – цифра не меняется уже 11 дней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все четверо скончались от хронических заболеваний, ковид был сопутствующей инфекцией.

Так, 69-летний пациент страдал ишемической кардиомиопатией и мелкоочаговым кардиосклерозом, 73-летний – диффузным атеросклерозом и хронической сердечной недостаточностью, у 79-летней женщины были гипертония и сахарный диабет, у 86-летнего южноуральца – атеросклероз, кардиосклероз и хронический пиелонефрит.

За сутки в Челябинской области подтверждены 70 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионы выявлены 13 тысяч 885 зараженных, 340 из них умерли.

Челябинск, Павел Зварзин

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