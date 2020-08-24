В Челябинске за одно утро произошло два ЧП с трамваями (ФОТО)

Из-за аварий с участием трамваев в Челябинске дважды останавливали движение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый инцидент произошел около 8:00 на остановке «Ветлечебница»: в трамвае, следовавшем по маршруту №20, началось задымление.

В ООО «ЧелябГЭТ» рассказали, что возгорания в трамвае не было, предположив, что, возможно, дым мог появиться из-за несвоевременной разблокировки колесных пар после начала движения.

Кроме того, около 10:30 сломался вагон в районе остановки «Монтажный колледж». Из-за этого остановили движение электротранспорта в сторону центра города.

Напомним, в Челябинске остро стоит проблема работы электротранспорта. Еще два года назад областные чиновники заявляли о необходимости обновить к концу 2020 года 400 трамваев. Однако за прошедшее время для этого ничего не было сделано. Между тем, большая часть вагонов работает 30 лет и больше.

Кроме того, в руководстве «ЧелябГЭТ» признают, что контактная сеть, на которой работают трамваи, изношена. Однако к ремонту рельсовых путей и контактной сети намерены приступить не ранее следующего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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