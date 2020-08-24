В Челябинской области шалость подростков едва не привела к крушению поезда

В Челябинской области транспортные полицейские задержали подростков, разбивших железнодорожный светофор и положивших шпалу на рельсы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, двух подростков задержали на минувшей неделе.

16 августа в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Карталы поступило сообщение о том, что на перегоне «Тамерлан – Тумак» повреждены линзы железнодорожного светофора, а спустя час в транспортную полицию поступило еще одно сообщение о том, что на этом же участке перегона на рельсах находятся посторонние предметы.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции выяснили, что на перегоне разбиты шесть линз мачтового железнодорожного светофора. В ходе проверки также было установлено, что недалеко от места нахождения поврежденного светофора во время следования по перегону «Тамерлан – Тумак» машинист электропоезда «Троицк – Карталы» применил экстренное торможение из-за деревянной шпалы, лежавшей на обеих ветках железнодорожного пути.

Сотрудники транспортной полиции провели комплекс розыскных мероприятий, в результате которых 18 августа были установлены два 13-летних жителя села Варна, которые во время прогулки вблизи железнодорожных путей сначала разбили камнями линзы светофора, а потом положили деревянную шпалу на действующий путь. Машинист электрички вовремя заметил посторонний предмет на пути и экстренно остановил состав.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Карталы провели беседу с подростками и их родителями о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Челябинск, Виктор Елисеев

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