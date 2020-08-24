«Ежедневно мы рискуем погибнуть». На Южном Урале сотрудники МУПа пожаловались на опасные условия работы

Работницы фекальной станции в Челябинской области пожаловались на невыносимые условия работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работники фекальной станции в Катав-Ивановске рискуют погибнуть от удара тока. Об этом сообщают активисты местного отделения организации «Гражданский патруль».

В общественную организацию обратился коллектив фекальной станции, относящейся к МУП «ТеплоЭнерго». Женщины попросили общественников помочь им привлечь внимание к своим рабочим условиям, которые они считают опасными и унизительными.

«В помещении уже много лет не было ремонта, крыша течет так, что заливает пол, заливает розетки, мы вынужденно надеваем на них самодельные чехлы из пластиковых бутылок. Ежедневно мы рискуем погибнуть, поскольку мы работаем с оборудованием под током в 380 вольт, которое заливает водой. Мы не просим слишком много, мы просто хотим, чтобы здание отремонтировали, и чтобы мы вновь выходили в смены по двое, как это было раньше», – рассказала сотрудница станции.

Общественники обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту нарушения техники безопасности на предприятии, а также обязать МУП «ТеплоЭнерго» сделать на станции ремонт. Возмутило южноуральцев и то, что за свою работу в опасных для жизни условиях люди получают нищенскую зарплату.

«Сотрудник остается на смену в одиночестве, рискуя получить электротравму, возможно смертельную, возможно, он потеряет сознание, но помощь придет только когда явится сменщик. И за все это удовольствие они получают всего 12 тысяч рублей. Мы полагаем, что это ненормально. Здание требуется срочно отремонтировать, впереди осень, дожди будут постоянно, соответственно, помещение, в том числе и оборудование будет заливать водой. Мы не понимаем, по какой причине в здании не отремонтировали хотя бы крышу, надеемся, что после вмешательства прокуратуры ситуация изменится», – заявил представитель общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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