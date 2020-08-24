Власти Челябинска требуют с оператора штрафстоянки 2,6 миллиона рублей

Мэрия Челябинска подала в суд на фирму, организовавшую штрафстоянку в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет по управлению имуществом администрации Челябинска обратился в арбитражный суд Челябинской области с иском к ООО «Лидер Плюс» о взыскании 2 миллионов 651 тысячи рублей.

Напомним, «Лидер Плюс» является оператором штрафстоянки, расположенной в центре города. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что никаких прав на занимаемый стоянкой земельный участок на улице Энгельса фирма не имеет: компания не смогла предоставить подтверждающих это документов.

В итоге, в середине июля этого года арбитражный суд вынес постановление об истребовании из чужого незаконного владения ООО «Лидер Плюс» земельного участка и освобождении его от имеющихся объектов.

Теперь же мэрия города собирается взыскать с фирмы взыскать сумму неосновательного обогащения за пользование земельным участком (почти 2,5 миллиона рублей), а также 155 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.08.20

«Ежедневно мы рискуем погибнуть». На Южном Урале сотрудники МУПа пожаловались на опасные условия работы. / В Челябинской области шалость подростков едва не привела к крушению поезда. / В Челябинске за одно утро произошло два ЧП с трамваями (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»