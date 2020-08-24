На остановках Челябинска появятся камеры и тревожные кнопки

60 остановок общественного транспорта в Челябинске оснастят камерами и тревожными кнопками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска заканчивает прием заявок на участие в аукционе на выполнение работ по монтажу и пусконаладке систем видеонаблюдения и системы вызова экстренных служб с двусторонней связью на остановочных комплексах города.

Заказчиком станет МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска». Начальная стоимость контракта превышает 12,8 миллиона рублей.

Победитель торгов должен будет до конца 2020 года оснастить системами видеонаблюдения и тревожными кнопками 60 остановок общественного транспорта. В каждом остановочном комплексе необходимо будет предусмотреть антивандальный коммутационный шкаф в климатическом исполнении для размещения телекоммуникационного оборудования.

Новые системы должны появится на гостевых маршрутах Челябинска: проспектах Ленина, Комарова, Свердловском и Комсомольском, а также улицах Героев Танкограда, Воровского, Блюхера, Труда, Цвилинга, Свободы и Кирова.

Впрочем, в центре Челябинска уже как-то устанавливали кнопки связи с полицией. Правда, оказалось, что многие из них не работали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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