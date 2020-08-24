На Южном Урале растет число точек продажи сим-карты с саморегистрацией

Подключиться к МегаФону в Челябинской области теперь можно в новых точках.

На Южном Урале открылись новые пункты продажи сим-карт МегаФона с саморегистрацией. За последние три месяца их число увеличилось в 10 раз и достигло более 200 мест.

Продажи сим-карт стартовали в Челябинске и Магнитогорске. К несетевой рознице присоединились магазины электроники «FASTOO» и «Applesin», digital-shop «Дисконт «Революция цен», многочисленные канцелярские магазины, продуктовые, фотосалоны, копировальные центры и ломбарды.

Жителям теперь достаточно зайти в магазин у дома и совершить покупку. Активацию сим-карты можно провести самостоятельно через приложение МегаФона. Такая возможность особенно актуальна в период пандемии и позволяет уменьшить количество контактов с другими людьми.

«Мы пришли к выводу, что южноуральцам будет гораздо удобнее подключаться к нашим услугам, если они просто купят сим-карту по пути домой. Вся процедура регистрации в сети займет не более 5-10 минут, а пройти ее можно в нашем приложении или с авторизацией через портал госуслуг», – отмечает директор МегаФона в Челябинске Анна Козлова.

Приложение оператора распознает лицо клиента, верифицирует фото в паспорте и автоматически заполняет электронный договор. При регистрации можно выбрать любой из действующих тарифов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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