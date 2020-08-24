Челябинцы обиделись на закупку трамваев для Магнитогорска

В Челябинске завершили девять из десяти аукционов на покупку газомоторных автобусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственным участником всех аукционов оказалось челябинское ООО «Синегорье-Авто» (уставной капитал 10 тыс рублей, число сотрудников 15, прибыл в 2019 году возросла более чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом и превысила 500 млн рублей, за последние 2 месяца компания получила 6 госконтрактов, не считая автобусов для Челябинска). Поскольку конкурентов не было, город заплатит поставщику за каждый автобус начальную цену – 10 млн 480 тыс рублей.

Продолжается прием заявок на еще один аукцион: лот включает сразу 25 автобусов, начальная цена – 298 млн рублей.

Между тем, мэрия Магнитогорска объявила о закупке 6 новых трамваев – на эти цели выделено около 170 млн рублей.

Новость вызвала недовольство жителей Челябинска: трамвайный парк областного центра нуждается в полном обновлении, но городские и областные власти, констатировав проблему, никаких шагов для е решения не принимают.

«Как вам такой очередной плевок в сторону челябинского трамвая?» – комментируют горожане в соцсетях сообщения о закупкахз автобусов для Челябинска и трамваев для Магнитогорска.

«С какого такого перепуга в первую очередь новые трамваи идут не в Че, который является областным центром, а в Магнитогорск??? Я такую ситуацию не могу представить в других областях, а у нас нормально... Такое может случиться в Свердловской области? Новые трамваи придут не в Ебург, а в Нижний Тагил – что-то очень сомневаюсь!»

«Меня бесит, что новые трамваи покупают не в облцентр, а туда. И вряд ли на «свои городские» деньги – скорее всего, из облбюджета! В предыдущие годы ясно почему так происходило, но почему сейчас-то такая ситуация?»

«Именно челябинская администрация за эти годы сама развала весь свой общественный транспорт и в ближайшие год, в отличие от магнитогорской, вряд ли что купит».

«Вы почитайте другие крупные статьи, на которые тратил Челябинск в последние 15 лет вместо покупки трамваев и ремонта трамвайных путей. Ежегодные многими одобряемые миллиарды на дорожные революции, безумные расширения, а затем обслуживания всего этого хозяйства никого не смущают, миллиард каждый год на метро, сомнительная развязка у Цирка за несколько миллиардов, долгострой на Металлобазе, а ещё десятки километров заборов, протягивание коммуникаций в новые спальники и ещё всякого по мелочи... типа подземных переходов и замены новых светофоров на новые.

Кроме этого, у всех жителей области просто так забрали несколько миллиардов на фундамент под супернужный небоскреб в Челябинске. А могли забрать и все 15-18 млрд.руб.

Про то, какие при этом дороги и общественный транспорт в районах области типа Катав-Ивановска или Верхнеуральска и какие копейки идут туда на благоустройство, здравоохранение, некоторые тут почему-то пытаются не замечать».

«Не понимаю категорически, почему новый губернатор продолжает линию на закупку «экологически чистых» автобусов, а не поддерживает челябинский трамвай. Видимо, НОВАТЭК очень убедителен…», – комментируют челябинцы.

Наблюдатели полагают, что трамвай в Челябинске все-таки отдадут в концессию и на концессионера возложат обязанность и по обновлению подвижного состава, и по модернизации сетей. Среди потенциальных концессионеров называют группу «Синара». В компании своего интереса к Челябинску не скрывают, но ничего конкретного пока не сообщают: «Работаем на подготовкой предложений».

Челябинск, Павел Зварзин

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