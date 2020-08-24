Немецкая компания обвинила южноуральских кондитеров в копировании упаковки

Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам недобросовестной конкуренции в отношении производителя печенья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в антимонопольную службу поступило заявление компании Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ (Bahlsen GmbH & Co. KG, Германия) по факту имитации его упаковок ООО «Фламинго-маркет» (Челябинская область).

По мнению заявителя, упаковки печенья «Кременкульское», «Кременкульское ZOO» (ЗОО ХРУМ) и «Кременкульское Мини» (Minis Мини) сходны до степени смешения с упаковками его кондитерских мучнистых изделий «Leibniz», «Leibniz ZOO» и «Leibniz Minis». Кроме того, представители зарубежной компании указали, что с 2018 года ООО «Фламинго-маркет» изменило дизайн упаковки своей продукции таким образом, что она стала имитировать упаковку немецких кондитеров. При этом печенье под брендом «Leibniz» появилось на российском рынке в 2007 году.

Упаковки всех продуктов отличаются нанесением логотипа «Leibniz» в синем цвете с белой окантовкой, подчеркнутого тонкой красной линией; цветовой гаммой с преобладанием желтого цвета и нанесением дополнительных цветов (красного, синего, коричневого и т.п.).

В качестве доказательств сходства упаковок компанией представлено социологическое исследование фонда ВЦИОМ, проведенное в 2019 году. Согласно результатам исследования, большинство респондентов отметили визуальное сходство упаковок печенья «Leibniz» и «Кременкульское», в том числе цветовой гаммы, графических элементов и шрифта.

Челябинское УФАС России возбудило в отношении ООО «Фламинго-Маркет» дело по признакам недобросовестных конкурентных действий. «По предварительным данным, действия ООО «Фламинго-маркет» могут причинить убытки его конкуренту в результате использования результатов интеллектуальной деятельности другого хозяйствующего субъекта», – уточнили в надзорном ведомстве.

Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 8 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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