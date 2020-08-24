Врачи пять лет не видели у южноуральца рака легких

В копейской больнице пять лет не замечали заболевания у мужчины, регулярно проходившего флюорографию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 50-летний житель Копейска скончался от рака легкого в субботу, 22 августа.

При этом заболевание у южноуральца обнаружили лишь в прошлом году. Между тем, каждый год копейчанин проходил флюорографию.

По словам супруги, до 2006 года муж состоял на учете в туберкулезном диспансере. Когда его сняли с учета, врач настоятельно рекомендовал ему ежегодно проходить флюорографию. Эту рекомендацию южноуралец соблюдал неукоснительно, каждый год получая заверения, что у него все в порядке.

Ничем не отличался и результат флюорографии, полученный в сентябре 2019 года. А через месяц мужчина стал чувствовать сильные боли под правой лопаткой. Поначалу медики решили, что у копейчанина остеохондроз. Но лечение не помогало, и тогда его направили на снимок легкого. Рентген показал опухоль размером 10 на 11 сантиметров.

Уже после этого южноуралец снова побывал на в кабинете флюорографии, где регулярно проходил обследования. «Он пошел, врач был на месте. Сказал, что работодатель попросил результат флюорографии, что он годен к работе, – цитирует «Первый областной» жену копейчанина. – Ну, врач ему поставил печать, что он годен. И добавил, что он полностью здоров. На что муж его спросил, что, ничего, что у него уже третья стадия рака, вторая группа инвалидности? И как врач может это прокомментировать? Врач ему ответил, что он может идти жаловаться, куда хочет».

В страховой компании, куда супруги обратились за экспертизой, им сообщили, что мужчина болел раком с 2014 года. «Мы хотели решить все с больницей №1, где мой муж проходил обследование, мирно, но они не хотели признавать свою вину, и мы пошли в суд», – рассказывает женщина. Известно, что мужчина пытался взыскать с медицинского учреждения 800 тысяч рублей. Но сотрудники больницы вины в случившемся не признают, подчеркивая, что флюорография не предназначена для выявления онкологических заболеваний. Судебное разбирательство продолжается.

В региональном минздраве сообщают, что случай смерти копейчанина находится на особом контроле ведомства и по нему будет проводиться дополнительная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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