«Маленькой Баварии» в Челябинске вернули статус памятника культуры

«Немецкому кварталу» в Челябинске вернули статус объекта культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областные чиновники вернули «немецкий квартал», расположенный в Металлургическом районе Челябинска, в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Об этом сообщил краевед Юрий Латышев.

Госкомитет госкомитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области отменил собственный приказ весны прошлого года об исключении «немецкого квартала» из перечня во исполнении решения Центрального районного суда областного центра от 3 марта нынешнего года.

Напомним, с иском об отмене решения чиновников в суд обратился известный челябинский краевед Юрий Латышев. Именно благодаря усилиям его группы «АрхиСтраж» квартал домов по улице Социалистическая в Металлургическом районе Челябинска был включен в реестр выявленных объектов культурного наследия. Однако, чиновники не горели желанием брать на себя ответственность за содержание целого квартала домов 1940-х годов постройки, получившего в народе имя «маленькая Бавария» (здания строили немцы-трудармейцы и военнопленные). «Из всех экспертов, кто заявился на конкурс по закону 44-ФЗ для экспертизы выявленного объекта культурного наследия «немецкого квартала» Госкомитет выбрал наиболее неквалифицированного – Светлану Васильеву из Пензы, – рассказала Елена Рохацевич. – Как сказала юрист, защищавшая интересы комитета, выбор пал на Васильеву из-за дешевизны ее работы. Вот она и провела экспертизу, не приезжая в Челябинск, не видя самого объекта, а лишь заглянув в интернет и найдя там фотографии уникального квартала и некоторую информацию о нем. И это – все».

Вывод, сделанный горе-экспертом, оказался удручающим для краеведов: объект не представляет культурной ценности. И чиновники с радостью исключили «маленькую Баварию» из реестра выявленных объектов культурного наследия. Это не устроило челябинцев. Юрий Латышев обратился с иском об отмене решения госкомитета.

В защиту своей позиции краеведы представили документы из Государственного архива Челябинской области, подтверждающие уникальность ансамбля «маленькой Баварии». На последнем же заседании в качестве свидетеля выступила известный искусствовед, автор многих работ по искусствоведению и архитектуре, специалист по немецкой архитектуре Евгения Конышева. Она подтвердила, что экспертиза Светланы Васильевой проведена некачественно, вразрез с законом об экспертизе объектов культурного наследия.

В итоге суд обязал госкомитет по охране объектов культурного наследия должен провести повторную экспертизу. Правда, уже после прецедентного решения горожане выразили уверенность, что чиновники будут его оспаривать.

Это и произошло. Чиновники направили апелляцию в Челябинский областной суд, который принял решение о направлении дела на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. На этот раз суд выслушал, в числе прочих, жителей уникального квартала. Оказалось, что они далеко не в восторге от перспектив жить в домах, признанных объектами культурного наследия. Челябинцы сетовали на слишком медленные темпы капитального ремонта в зданиях. Но суд резонно решил, что статус объекта культурного наследия на темпы капремонта напрямую не влияет.

В итоге судья принял то же решение, что и в июле прошлого года: отменить приказ об исключении домов из числа ОКН и провести повторную экспертизу.

На минувшей неделе и.о. председателя госкомитета Наталья Рыбакова подписала приказ о признании прежнего документа утратившим силы. Таким образом областные чиновники исполнили решение суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.08.20

Коэффициент смертности среди зараженных коронавирусом на Южном Урале приблизился к 2,5 процентам. / Гидрометцентр обещает жаркое окончание лета в большинстве регионов РФ. / Россия может прекратить авиасообщение с Турцией из-за рисков распространения COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»