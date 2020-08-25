Коэффициент смертности среди зараженных коронавирусом на Южном Урале приблизился к 2,5 процентам

Минздрав Челябинской области сообщил о 5 смертях среди зараженных коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все пятеро, согласно официальной информации скончались от других причин, инфекция была сопутствующим заболеванием.

Так, 55-летний мужчина страдал дилятационной кардиомиопатией и хронической сердечной недостаточностью; 69-летний – болезнью Паркинсона; 78-летняя и 84-летняя женщины умерли от атеросклеротической болезни сердца, 82-летняя – от постинфарктного кардиосклероза.

За минувшие сутки подтверждены 72 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 13 тысяч 957 инфицированных, 345 из них скончались. Таким образом, коэффициент смертности среди зараженных составляет 2,47%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.08.20

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