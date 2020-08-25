Рационализаторы сохранили уральским металлургам 317 миллионов рублей

Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК составил по итогам первого полугодия 2020 года 317 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», постоянное повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции связаны с изысканием все новых и новых путей экономии материальных ресурсов: электроэнергии, топлива, различных материалов. И существенную долю в эту экономию вносят рационализаторы, изобретатели и новаторы ММК.

За шесть месяцев текущего года экспертными комиссиями рассмотрены 2 тысячи 342 идеи. Одобрено к внедрению 1 тысяча 734 идеи, что составляет 74,0% от поданных идей (70,0% за аналогичный период 2019 года). Год от года растет процент одобренных идей, что свидетельствует о росте качества проработки подаваемых идей их авторами. Полученное авторское вознаграждение по итогам 6 месяцев 2020 года превысило 11 млн рублей, почти 8 млн рублей составило вознаграждение за содействие внедрению рационализаторских предложений. Суммарный экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений в первом полугодии 2020 года составил 317 млн рублей.

На базе АНО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» проведено дополнительное профессиональное обучение по программе повышения квалификации «Повышение эффективности рационализаторской деятельности через применение ТРИЗ разработок (теория решения изобретательских задач) в инженерных и производственных областях».

Помимо этого, в первой половине текущего года на Магнитогорском металлургическом комбинате были проведены традиционные ежегодные конкурсы «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» и «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» по итогам 2019 года. Их цели – мотивация работников ПАО «ММК» к изобретательской и рационализаторской работе, снижение затрат производства и повышение конкурентоспособности и качества продукции комбината. Всего для участия в конкурсах было подано 78 заявок от 28 структурных подразделений и цехов комбината.

Руководство ПАО «ММК» рассматривает изобретательство и рационализаторство как одну из основ для развития персонала комбината, достижения конкурентных преимуществ, повышения эффективности, с целью укрепления лидирующих позиций ПАО «ММК» в металлургической отрасли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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