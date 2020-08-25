В больнице Челябинска у четырех медсестер выявили COVID-19

Четыре медсестры операционного блока ГКБ №6 в Челябинске заболели коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна за другой заболели четыре медицинских сестры хирургического отделения челябинской городской больницы №6.

При этом некоторые сотрудники заявляют о «полнейшем хаосе», наступившем в оперативном блоке учреждения. По словам медиков, на больничном оказалась половина сестер, и теперь оставшимся четверым приходится разрываться между семью операционными. Кроме того, сотрудники больницы опасаются, что за дополнительную нагрузку им не заплатят.

Также медики заявили, что анализ на COVID-19 у них взяли лишь в конце прошлой недели, хотя первая медсестра заболела три недели назад. А причиной распространения заболевания среди коллег считает нехватку средств индивидуальной защиты в подразделении и неработающую вентиляцию. «Экспресс-тестов не хватало, чтобы обследовать всех пациентов, поэтому с мая пошла вспышка в больнице, довольно большая. Средств защиты нам никаких не выдавали, на 24 человека оперблока – 10 респираторов, которые нужно кварцевать, причем использовать один на двоих, – цитирует 74.ru одну из сотрудниц. – Вентиляция у нас не работает, в жару +35 градусов в операционной тоже было +35 градусов по Цельсию. Под нами отдел КТ, куда возили ковидные пневмонии, по 17-20 машин каждый день стояли в очереди. Я считаю, что по вентиляции пошло распространение».

Администрация ГКБ-6 подтвердила факт болезни медсестер, но другие утверждения медиков опровергает. На момент появления у сотрудниц клинической картины ОРВИ пациентов с коронавирусной инфекцией в операционном блоке не было, утверждают представители медучреждения. Руководство больницы считает, что причиной болезни стало внебольничное инфицирование с последующей передачей контактно-бытовым путем.

Также в учреждении сообщили, что анализы остальных сотрудников отделения оказались отрицательными.

Что касается ситуации, сложившейся в операционном блоке, то в настоящее время здесь работает 22 человека. Обязанности заболевших медсестер распределены между другими сотрудниками. Сотрудники, работающие с дополнительной нагрузкой, получат доплату за совмещение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.08.20

Рационализаторы сохранили уральским металлургам 317 миллионов рублей. / Челябинка с коронавирусом три недели пыталась вызвать врачей. Но никто так и не пришел. / «Маленькой Баварии» в Челябинске вернули статус памятника культуры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»