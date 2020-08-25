Как в триллере: челябинка погибла на дороге из-за внезапного отключения света

Жительница Челябинска погибла на дороге из-за внезапного отключения света.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история, похожая на западный триллер, произошла сегодня около 5 часов утра на улице Братьев Кашириных. 61-летняя пенсионерка переходила дорогу возле дома № 79а. Перекресток с улицей Косарева оборудован светофорами, но они работали в режиме мигалки, женщина шла по зебре.

Однако, когда она приближалась к середине перекрестка, внезапно отключилось электричество: все фонари и светофоры в округе погасли. В результате женщину сбил Volkswagen Bora: 61-летний водитель утверждает, что не заметил пешехода в темной одежде. Отметим: на видео камер наблюдения видно, что Volkswagen, выезжая на абсолютно темный перекресток, даже не притормозил.

Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Челябинск, Павел Зварзин

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