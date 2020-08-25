Южноуральцы, прятавшие почти 2 миллиона пачек сигарет, предстанут перед судом

Уголовные дела четырех жителей Миасса, обвиняемых в торговле контрафактным табаком, направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственной частью ГСУ регионального полицейского главка окончено расследование уголовных дел по фактам незаконного предпринимательства, приобретения, хранения и перевозки продукции без маркировки, а также незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Из материалов дела следует, что четверо жителей Миасса приобретали, перевозили и хранили на арендованном складе в контрафактные сигареты. Их планировалось продавать через мелкие торговые точки. В ходе обысков полиция изъяла у южноуральцев более 1,75 миллионов пачек немаркированной табачной продукции. Сумма ущерба правообладателям превысила 35 миллионов рублей.

Прокурор Миасса направил уголовное дело в Миасский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к изготовлению и сбыту немаркированной табачной продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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