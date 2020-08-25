В горах Южного Урала дети укатили на неуправляемом пикапе, пока родители фотографировались

В Челябинской области двое мальчиков врезались на иномарке надворные постройки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в городе Сим. Видео последствий ДТП очевидцы разместили в социальных сетях.

В ролике можно увидеть врезавшийся в надворные постройки автомобиль Toyota Hilux. Перед машины серьезно пострадал от удара.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, полиции известно о ДТП. В настоящее время по факту аварии проводится доследственная проверка.

Известно, что в результате ДТП пострадали два мальчика. По предварительным данным, их родители решили сфотографироваться на вершине горы. Оставшись без присмотра, дети каким-то образом смогли снять пикап с ручника, и машина покатилась под гору. Преодолев весь путь с вершины (несколько сотен метров), автомобиль врезался в надворные постройки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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