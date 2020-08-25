Над южноуральским ЗАТО нависла угроза техногенной аварии из-за износа электросетевого комплекса

Прокуратура Озерска потребовала от мэрии принять меры к ремонту электросетевого комплекса города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Озерск провело проверку, по результатам которой выявлены нарушения законодательства в сфере электроэнергетики.

«Установлено, что ряд объектов электросетевого комплекса Озерского городского округа, в том числе сети наружного освещения, трансформаторные подстанции, магистральные сети, используемые для передачи электрической энергии, имеет процент износа от 80% до 100%", – уточнили в прокуратуре.

Между тем, организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах муниципалитета относится к вопросам местного значения. Поскольку износ электросетевого комплекса городского хозяйства создает предпосылки для нарушения условий функционирования объектов электроэнергетики, что может повлечь возникновение аварийных ситуаций и происшествий техногенного характера, а также создает угрозу нарушения режима оказания коммунальных услуг потребителям, прокуратурой внесено главе Озерска представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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