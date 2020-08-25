В России разработан высокоэффективный композит, предназначенный для электромагнитной и механической защиты

В России разработан высокоэффективный композит, предназначенный для комбинированной электромагнитной и механической защиты.

В работе принимали участие ученые Южно-Уральского государственного университета, Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Национальной академии наук Беларуси. Статью о характеристиках нового материала исследователи опубликовали в авторитетном журнале Ceramics International (Великобритания).

Как сообщили РИА «Новый День» в ЮУрГУ, материал выполнен из высокоэластичного и упругого синтетического полимера полиуретана, армированного зернами корунда. Полиуретан обеспечивает гибкость полученного материала, а корунд – его прочность. Немаловажно и то, что и полиуретан, и корунд доступны и недороги. Кроме того, корунд обладает способностью уменьшать амплитуду электромагнитных волн – гасить электромагнитное излучение. Эта особенность определила направления практического применения созданного композита.

«Как известно, работающие электроприборы создают электромагнитное поле, которое в свою очередь влияет на другие подобные приборы. В этом случае возникают так называемые электромагнитные наводки, шумы и, как следствие, помехи. Наш композит обеспечивает уменьшение амплитуды электромагнитной волны более чем в 10 раз. Он развязывает электромагнитное взаимодействие между приборами и таким образом устраняет и предотвращает наводки и помехи, одновременно обеспечивая механическую защиту приборов от падений и ударов, что подтверждено испытаниями ударными нагрузками на специализированном стенде», – объясняют разработчики.

Созданный в ЮУрГУ композит применим для ослабления влияния электромагнитного излучения на организм, для улучшения характеристик радиотехнических устройств, в том числе относящихся к сотовой связи. Измерения показали, что материал пригоден для использования в разных стандартах сотовой связи, включая наиболее современные 4G и 5G.

Работ в рамках проекта по разработке композита на основе полиуретана и корунда поддержана Российским научным фондом. А само направление исследований – в числе приоритетов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», который в настоящее время создается объединенными усилиями УрФУ, ЮУрГУ, других региональных высших учебных заведений, Уральского отделения РАН и промышленных корпораций.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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