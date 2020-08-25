В Челябинске закроют выезд на одну из главных магистралей Ленинского района

Движение на одном из перекрестков Ленинского района Челябинска закроют почти на месяц.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, движение транспорта по улице Гончаренко временно ограничат.
«В связи с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети будет ограничено движение транспорта по улице Гончаренко в районе дома №39 по улице Гагарина с 20 часов 25 августа до 23 часов 20 сентября.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 25.08.20
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