В Челябинске закроют выезд на одну из главных магистралей Ленинского района

Движение на одном из перекрестков Ленинского района Челябинска закроют почти на месяц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, движение транспорта по улице Гончаренко временно ограничат.

«В связи с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети будет ограничено движение транспорта по улице Гончаренко в районе дома №39 по улице Гагарина с 20 часов 25 августа до 23 часов 20 сентября.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.08.20

В России разработан высокоэффективный композит, предназначенный для электромагнитной и механической защиты. / Над южноуральским ЗАТО нависла угроза техногенной аварии из-за износа электросетевого комплекса. / В Челябинске задержали еще одного похитителя кизильника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»