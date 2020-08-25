Власти Южного Урала отменяют региональную доплату к пособию по безработице

Правительство Челябинской области сворачивает программу дополнительной поддержки безработных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления по труду и занятости Челябинской области, с 1 сентября 2020 года безработным южноуральцам, зарегистрированным в службе занятости населения, пособие по безработице будет выплачиваться без доплат, назначенных на период ограничительных мер.

Напомним, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мероприятий в регионе увеличилось число людей, потерявших работу. Наибольшее количество безработных пришло из сферы торговли и услуг, производства, строительства и транспорта. Для помощи южноуральцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, были введены временные меры поддержки безработных граждан.

С началом осени эти меры будут отменены. C сентября в Челябинской области минимальный размер пособия по безработице с учетом уральского коэффициента (15 %) будет составлять 1725 рублей. Также прекратятся выплаты безработным гражданам по 3000 рублей за каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

С октября прекратятся выплаты пособия по безработице, продленные на три месяца для тех, у кого после 1 марта закончился основной период выплаты. Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 года и признанным в установленном порядке безработными, пособие по безработице устанавливается в минимальном размере (1725 рублей с учетом уральского коэффициента).

Кроме того, с 1 сентября региональная служба занятости населения начинает работать в режиме личной явки для оказания государственных услуг по социальной адаптации, психологической поддержке, профориентации, а также по выдаче направлений для прохождения собеседований и дальнейшего трудоустройства.

Личный прием граждан организуется с соблюдением мер по профилактике и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим устанавливаются точные дата и время личной явки в центр занятости населения, о которых заранее по телефону сообщит специалист ЦЗН. Также информацию о приеме можно будет посмотреть в личном кабинете портала «Работа в России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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