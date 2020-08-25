В одном из районов Южного Урала зафиксировали вспышку COVID-19

Власти Нагайбакского района обеспокоены распространением коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сложившуюся в Нагайбакском районе ситуацию обсуждали в понедельник, 24 августа, в ходе заседания муниципального штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

По словам главного врача районной больницы Гульнары Байтеряковой, в последнее время произошел резкий скачок заболеваемости. По данным на понедельник, в муниципальном образовании зарегистрировано 137 условно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 78 подтверждены. При этом в районе появилось уже несколько семейных очагов. Виноваты в обострении ситуации жители района, настаивают чиновники.

«Многие контактные, те, кто общался с больными ковидом, продолжают посещать общественные места, магазины, причем без масок, – цитирует газета «Всходы» Байтерякову. – Предписание Роспотребнадзора приходит только через две недели, а до этого у нас нет полномочий для ограничения в отношении данных граждан». Не радует медиков и поведение некоторых бюджетников. Так, главврач больницы рассказала, что воспитательница одного из детских садов прежде, чем попасть в больницу, целую неделю ходила на работу, каждое утро сбивая температуру.

Впрочем, к примеру, в Челябинске чиновники считают, что до получения бумаги от Роспотребнадзора человека нельзя считать контактным по COVID-19, и он, к примеру, может посещать поликлинику, даже если придется ехать в медучреждение на общественном транспорте.

В итоге обсуждения власти района приняли решение продлить запрет на проведение массовых мероприятий, так как показатели по заболеваемости вдвое выше среднеобластных.

Однако сегодня первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что глава района, принимая такое решение, превысил свои полномочия. «Полномочий у местной власти таких нет, это полномочия высшего должностного лица, – цитирует чиновницу «Первый областной». – Поэтому никаких запретов они не сохранили. Видимо, неопытность главы, который не так прокомментировал эту ситуацию. Были даны рекомендации, которые нужно соблюдать все нормы при проведении массовых мероприятий».

Челябинск, Виктор Елисеев

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