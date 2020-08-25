В Челябинске пересмотрели приговор заведующему кладбищем, расстрелявшему конкурентов

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляцию на вердикт суда первой инстанции в отношении бывшего заведующего Градским кладбищем в Челябинске Антона Южакова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром 20 марта 2019 года на территории кладбища «Успенское» он из автомата Калашникова расстрелял двух мужчин. Поводом послужил ранее имевший место конфликт. Потерпевшие скончались на месте.

27 мая 2020 года суд Курчатовского района Челябинска признал Южакова виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 12,6 годам в колонии строго режима с компенсацией морального вреда в пользу родственников потерпевших в размере более 2,4 млн. рублей.

В апелляционном представлении прокурор просил устранить технические ошибки, допущенные судом первой инстанции. Сторона защиты в апелляционной жалобе настаивала на смягчении наказания.

Челябинский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменения по существу.

Челябинск, Павел Зварзин

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