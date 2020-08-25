На Южном Урале будут заманивать на избирательные участки возможностью уколоться

Южноуральцев будут заманивать на избирательные участки вакцинацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время голосования на выборах в Законодательное собрание Челябинской области в середине сентября можно будет поставить прививку от гриппа. Об этом сегодня заявили в региональном министерстве здравоохранения.

Предполагается, что вакцинация может проходить на 500 участках, правда, как будет организован процесс, пока не уточняется. Между тем, перед прививкой пациента обязательно должен осмотреть врач: измерить температуру, давление, определить, нет ли других противопоказаний – процесс занимает какое-то время и может спровоцировать очереди перед прививочным кабинетом, что в условиях эпидемии коронавируса да и ОРВИ весьма нежелательно.

Кроме того, не понятно, как будут готовить эти самые прививочные кабинеты: большинство избирательных участков организованы в школах, а дети, зачастую, переносят коронавирус бессимптомно. Но помещения после них нужно тщательно дезинфицировать.

Наконец, в первые дни после вакцинации иммунитет человека ослаблен, и очень важно в этот период не подхватить дополнительную инфекцию. Поэтому ставить прививку в местах большого скопления людей, как это будет во время выборов, достаточно опасно.

Однако областным властям нужно каким-то образом обеспечить хоть какую-то явку на выборы, чтобы придать им легитимности, тем более, что Кремль дал указание не педалировать админресурс.

Видимо, на Южном Урале ничего болоее подходящего, чем бесплатная вакцинация, придумать не смогли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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