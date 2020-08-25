Розовый и голубой: предвыборный пиар в Челябинской области скатился до дешевого маркетинга

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области проходят тихо и скучно. Если в некоторых территориях иногда возникают скандалы, то в областном центре наблюдать за процессом не интересно от слова «совсем». А при таком раскладе вряд ли удастся обеспечить хотя бы минимально приличную явку.

Видимо, это понимают и пиарщики губернатора Алексея Текслера, возглавившего список «Единой России» и честно выполняющего роль паровоза, так как тащить партию власти в региональный парламент больше некому. И не потому, что губернатор такой яркий и харизматичный.

Текслер, конечно, воспользовался отработанным в прошлом году приемом – аккурат накануне выборов отправился в «кругосветку» по области. Но, видимо, этого недостаточно. Тем более, что есть еще Челябинск, который визитом раз в год не осчастливишь.

Возможно, поэтому лидеру южноуральских единороссов решили добавить красок. Получилось смешно и немножко жалко:

«На днях продюсеры выборов в ЗСО порадовали нас новым шедевром – на смену розовому Текслеру «Кто, если не мы» пришёл голубой «Мы – это «Единая Россия». Сомнений в том, что Текслер и его друзья – это обычные едросы, и так ни у кого не было, однако лично нас несколько удивила сама попытка поиграть в дешевый маркетинг с избирателями, – пишет telegram-канал «Челябинский Недострой». – Вспомните все эти чудо-предложения получить что-то в подарок, когда, в конце концов, выясняется, что подарок будет стоить кругленькую сумму.

Здесь та же самая разводка – попытка обвести избирателя вокруг пальца и всучить ему ненужную ерунду под видом очень полезного и «бесплатного» подарка: вначале благородная обёртка хороших дел под лозунгом «Кто, если не мы», а затем раскрытие обмана, когда выясняется, что все, кто эти хорошие дела делал, оказывается, делали их для пиара «Единой России».

Челябинск, Павел Зварзин

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