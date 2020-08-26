В центре Челябинска кроссовер столкнулся с троллейбусом, есть пострадавшие (ФОТО)

Пассажирка троллейбуса пострадала после столкновения с кроссовером в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 25 августа, в 18:20 рядом с домом №71 на проспекте Ленина.

62-летний водитель автомобиля «Черри Тигго», вдруг решил повернуть направо, не перестроившись перед этим в крайнюю полосу, и столкнулся с троллейбусом ЗИУ.

К месту ДТП прибыли реанимобиль и машина ДПС. По данным ГИБДД, в результате столкновения в салоне троллейбуса упала пассажирка. 62-летняя челябинка получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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