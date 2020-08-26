Дорого и конспиративно: жителям Челябинска навязывают «умные» счетчики

Жители челябинской многоэтажки заявили о фальсификации протокола общего собрания собственников, согласовавшего установку «умных» счетчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели многоквартирного дома по адресу улица 250 лет Челябинску – 25а требуют отменить протокол собрания собственников жилья, согласно которому они должны выложить больше 10 тысяч рублей с каждой квартиры на установку «Ростелекомом» «умных» счетчиков на воду и тепло.

Документ якобы годичной давности всплыл недавно на сайте управляющей компании «ДЭЗ Калининского района». В протоколе жильцы поручают «Ростелекому» установить счетчики на воду стоимостью 4 тыс 300 рублей каждый, а также на тепло за 6 тыс 390 рублей. Итого 10 тысяч 690 с квартиры. Кроме того, в дальнейшем собственники помещений обязуются платить ежемесячно по 40 рублей за обслуживание в энергокабинете.

Собрание якобы прошло заочно еще в 2019 году. Только выступившие против жильцы настаивают: никаких бумаг с согласием они не подписывали, никаких объявлений о собрании не видели и не слышали.

«Эти протоколы датированы октябрем прошлого года. В управляющей компании их скрывали почти год. Я думаю, просто, чтобы время прошло, – цитирует 74.ru представителя инициативной группы собственников. – Протокол сначала появился на сайте «ДЭЗ Калининского района», потом его удалили. Получается, я обязан установить счетчик и все. Но у меня и так стоят счетчики. Зачем мне новые?».

В управляющей компании утверждают: собрание было. Правда, по словам коммунальщиков, документ этот носит весьма своеобразный характер, и насильно ставить счетчики никого заставлять не будут.

По словам представителей «ДЭЗ Калининского района», в 2018 году организация заключила с «Ростелекомом» о начале пилотного проекта по внедрению «Умного города», в 2019 приступили к его реализации. «Массово устанавливать счетчики на доме может компания, за которую проголосовали, то есть «Ростелеком». Они заключают с собственниками договоры, чтобы им поставили счетчики, которые передают информацию. Жителям волноваться не стоит, – убеждает замначальника отдела по претензионно-договорной работе «ДЭЗ Калининского района» Ирина Кочурова. – Речь идет о том, что у нас и у них «Ростелеком» просто спросил разрешение, можно устанавливать или нет».

В «Ростелекоме» также заявляют, что в рамках пилотного проекта компания никаких обязательств или требований по отношению к собственникам жилых помещений многоквартирных домов не устанавливала. Но каким образом он будет реализовываться в дальнейшем, также не проясняют. Например, не уточнили, будут ли заключаться договоры на установку с каждым собственником или с управляющей компанией. И необходимо ли для работы системы «оприборивание» всех помещений в доме или достаточно выборочной установки?

Между тем, коммунальщики других городов Челябинской области признают, что для работы «Умного города» установки приборов лишь в некоторых квартирах недостаточно. Например, при реализации пилотного проекта в Сатке обязательным требованием было появление узлов учета в каждой квартире, иначе система попросту не работала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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