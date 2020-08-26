Уральские металлурги развивают промышленный интернет вещей

ММК развивает промышленный интернет вещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на десятой доменной печи ММК реализуется пилотный проект по внедрению системы мониторинга и анализа теплового состояния домны.

Подобный проект относится к категории индустриального Интернета вещей (IIoT). Внедрение дополнительных средств сбора данных (таких как цифровое зрение или интернет вещей), а также платформ и решений по обработке, представлению и интерпретации этих данных, является одним из ключевых направлений реализации в ПАО «ММК» стратегической инициативы компании «Индустрия 4.0». Интернет вещей позволяет, например, решать многие задачи, связанные с труднодоступностью узлов и агрегатов для диагностирования, снизить риски по повреждению оборудования, кабельных трасс, снизить затраты на их прокладку и т.д.

Интернет вещей может применяться не только для оценки состояния оборудования, но и в отношении ведения технологических процессов. В частности, внедряемая на доменной печи №10 ПАО «ММК» система предполагает мониторинг температуры брони домны за счет установки более 100 беспроводных датчиков температуры, позволяющих собрать массив данных и построить математическую модель температурных полей.

Анализ теплового состояния доменной печи позволяет своевременно оценить ситуацию и принять определенные меры по сохранению данного состояния, либо его изменению. Результатом внедрения системы должно стать снижение расхода материально-технических ресурсов. В настоящее время ведется процесс тестирования системы, и, в случае получения положительных результатов, систему планируется внедрить и на других доменных печах доменного цеха ПАО «ММК».

Челябинск, Виктор Елисеев

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