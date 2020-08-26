Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 14 тысяч

В Челябинской области пошли в рост показатели ежесуточной выявляемости коронавируса и смертности среди зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональный минздрав, как вчера, сообщил о 5 смертях. Непосредственно от ковида умерла 92-летняя женщина. У остальных инфекция была сопутствующим заболеванием.

Так, причинно смерти 71-летней женщины стали атеросклероз и прогрессирующая сердечная недостаточность, 80-летней – ишемическая кардиомиопатия и гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек (ковид сопутствующий). Мужчины 76 и 94 лет скончались от острого инфаркта миокарда.

За сутки подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции, показатель растет второй день. Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 14 тысяч 30 инфицированных, 350 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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