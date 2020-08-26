В Челябинской области девочка-подросток погибла на железнодорожных путях

В Миассе 15-летнюю девочку насмерть сбил грузовой поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управлении ГОЧС Миасса, трагедия произошла вчера, 25 августа, на участке Южно-Уральской железной дороги «Миасс-Флюсовая».

В 17:50 грузовой поезд совершил наезд на 15-летнюю девушку. В результате девочка получила травмы, от которых скончалась на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Уральское следственное управление СКР на транспорте проводит проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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