В Челябинской области девочка-подросток погибла на железнодорожных путях

В Миассе 15-летнюю девочку насмерть сбил грузовой поезд.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управлении ГОЧС Миасса, трагедия произошла вчера, 25 августа, на участке Южно-Уральской железной дороги «Миасс-Флюсовая».
В 17:50 грузовой поезд совершил наезд на 15-летнюю девушку. В результате девочка получила травмы, от которых скончалась на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Уральское следственное управление СКР на транспорте проводит проверку.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 26.08.20
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