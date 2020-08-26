В Челябинске застройщик отказался убирать мусор с участка многодетной семьи, который превратил в свалку

Общественники просят челябинскую мэрию помочь многодетной семье, чей земельный участок застройщик приспособил под свалку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, семья многодетной челябинки, пожаловавшейся в ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину на незаконные действия местных бизнесменов при фактическом попустительстве чиновников, может остаться без крыши над головой.

Несколько лет назад семья Карповых получила от администрации города земельный участок в Чурилово. Однако построить дом они не успели. Территорию их, а также соседних участков, выделенных другим многодетным семьям, засыпали строительным мусором. Высота незаконной свалки составила порядка 70 сантиметров. На тот момент на земле Карповых уже был частично заложен фундамент.

Оказалось, что таким образом от отходов решил избавиться один из челябинских застройщиков – ООО «АльфаСтрой».

Многодетная мать рассказала общественникам, что неоднократно жаловалась на действия застройщика в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. С трудом ей удалось добиться внимания к своей проблеме, однако мусор был убран только частично, а оставшиеся отходы просто сравняли с землей, что сделало невозможным продолжение строительства и полностью уничтожило плодородный слой почвы. Последнее утверждение, как и то, что на момент оформления земли в собственность она была в удовлетворительном состоянии, подтвердила проведенная экспертиза.

«Сейчас мы находимся в котловане, вокруг которого строительный мусор. У меня трое несовершеннолетних детей. Они будут дышать пылью? К тому же к дому не подведены и, по нашей информации, уже не будут подведены коммуникации, нет подъездных путей. Фундамент, который мы заложили, уже разрушается из-за невозможности продолжить строительство», – рассказала челябинка.

Застройщик и комитет по управлению имуществом и земельным отношениям, по всей видимости, дальнейшие жалобы попросту игнорируют, предполагают общественники. Представители ООО «АльфаСтрой», по словам семьи, даже не являются на совещания по этой проблеме, ограничившись заявлением, что компания не имеет возможности расчистить мусорные завалы такого объема.

Тем временем Карповы, которые все время борьбы за свои права проживали в муниципальной квартире площадью 17 квадратных метров, лишились и этого жилья.

«Квартира была предоставлена многодетной семье на время работы матери в детском саду. Сейчас ей пришлось сменить место работы, и Карповых незамедлительно попросили покинуть жилье. Фактически они стали бездомными, и теперь думают только о своем выживании. Мы взяли ситуацию на контроль и очень рассчитываем на помощь администрации Челябинска и министерства социальных отношений. Необходимо предоставить семье новый участок, пригодный для строительства и проживания, а на время решения этого вопроса выделить жилье, например, из маневренного фонда», – рассказал представитель общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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