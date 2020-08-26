Трое южноуральцев отравились грибами. Один в коме

Семейство южноральцев попали в больницу, поев грибов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 25 августа, трое жителей Челябинска попали в реанимацию с отравлением.

Как выяснилось, супруги и их дочь ужинали вместе приготовленными в домашних условиях грибами. После семейного ужина 33-летняя челябинка попрощалась с родителями и ушла домой. В районе 22:00 все трое почувствовали себя плохо.

Экипажи скорой медицинской помощи доставили всех в реанимацию. При этом в наиболее тяжелом состоянии оказался 63-летний отец семейства. Мужчина впал в кому.

Его супруга находилась в состоянии средней тяжести и испытывала галлюцинации. Состояние дочери челябинцев врачи также оценили как среднетяжелое. По информации городского управления здравоохранения, женщин сегодня перевели из реанимации в обычную палату. Мужчина продолжает оставаться в реаниматологии.

По некоторым данным, семейство отравилось ядовитыми грибами-зонтиками, которые очень похожи на своих съедобных собратьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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