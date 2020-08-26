Доходы южноуральских предпринимателей рухнули на четверть

Во втором квартале 2020 года бизнесмены Челябинской области недосчитались почти 25% доходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рост доходов южноуральцев по-прежнему не поспевает за инфляцией. Такие выводы можно сделать из экспресс-информации Челябинскстата «Номинальные и реальные денежные доходы и расходы населения Челябинской области» за второй квартал и первое полугодие в целом 2020 года.

По сравнению с январем-июнем 2019 года, в первом полугодии 2020-го общая сумма денежных доходов южноуральцев выросла на 2,1%. При этом на 1 июля этого года годовая инфляция составляла 2,64%, а ее прогнозный показатель за весь год оценивается в 3,77%.

При этом главным драйвером роста доходов стали социальные выплаты: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 10,6%. При этом следует понимать, что значительная доля этого роста приходится не на меры поддержки, связанные с распространением COVID-19, а индексация трудовых пенсий с 1 января 2020 года (выплаты выросли на 6,6%) и социальных пенсий – с 1 апреля (+7%). В итоге, рост соцвыплат во втором квартале по сравнению с первым составил 5,5%.

Куда менее понятна ситуация с заработной платой наемных работников. Если верить Челябинскстату, в апреле-июне этого года этот показатель вырос по сравнению с первым кварталом аж на 11,5%. И это в месяцы наименьшей экономической активности в связи с фактическим карантином, введенным из-за коронавируса. При этом, по данным статистики, во втором квартале 2020 года заработная плата по сравнению с аналогичным периодом 2019-го увеличилась всего на 0,4%. Впрочем, возможно, столь существенный рост по отношению к январю-марту объясняется традиционным падением зарплаты в январе-феврале в связи с сокращением рабочих дней.

А вот цифры дохода от предпринимательской и иной производственной деятельности выглядят вполне логично: в первом полугодии 2020-го он составил лишь 93,8% от уровня аналогичного периода прошлого года. При этом во втором квартале по сравнению с первым доходы южноуральских бизнесменов сократились на 22,4%. Что вполне вписывается в картину «коронавирусной» экономики.

Что касается расходов, то в январе-июне 2020-го по сравнению с аналогичным периодом 2019 года они снизились на 0,7%. При этом рост наблюдается только по показателям «покупка товаров» (+2,4%) и «обязательные платежи и разнообразные взносы» (+2,9%). А вот расходы на оплату услуг в первом полугодии 2020-го составили лишь 90% от уровня января-июня прошлого года. Во втором же квартале 2020-года по сравнению с первым кварталом падение этого показателя составило 29,6%.

При этом объем банковских сбережений южноуральцев сократился в первом полугодии 2020 года на 54,8%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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