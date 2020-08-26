Конец эпохи: на Урале взорвали трубы первого в СССР никелевого производства (ФОТО)

В Верхнем Уфалее взорвали трубы никелевого производства. Событие знаковое: именно в этом городе в 1934 году начал работать первый в СССР никелевый завод, и именно этот завод превратил рабочий поселок в город.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верхний Уфалей основан в 1761 году крупным заводовладельцем Иваном Мосоловым как посёлок при чугуноплавильном и железоделательном заводе на реке Уфалей. В августе 1928 года получил статус рабочего поселка, его население тогда составляло около 13 тысяч человек.

За год до этого геологи открыли большие месторождения никелевых руд вблизи Черемшанского железного рудника, расположенного к северу от поселения.

1 августа 1931 года в Верхнем Уфалее заложили первый камень под производственные цеха будущего никелевого завода. 2 августа 1933 года был получен первый роштейн. С 24 января 1934 года первый в СССР никелевый завод начал регулярное производство никеля по полному технологическому циклу и за первое полугодие 1934 года выполнил производственную программу на 106%.

Пуск завода вызвал бурный рост населения: если в 1931 году в Уфалее насчитывалось чуть более 13 тысяч жителей, то к 1939 году – уже почти 26 тысяч.

26 апреля 1940 года Верхний Уфалей получил статус города. К середине 80-х годов прошлого века численность населения достигла 60 тысяч человек.

История никелевого завода закончилась в 2017 году: предприятие, несколько раз переходившее из рук в руки, обанкротили и закрыли. Без работы остались более 2 тысяч человек. После этого население города, и так значительно сократившееся за последние 30 лет, начало стремительно таять – на сегодняшний день в Верхнем Уфалее осталось менее 20 тысяч человек, и это тех, кто прописан, на самом деле жителей меньше.

По оценкам экспертов, восстановить никелевое производство было возможно, но на это понадобилось бы около 5 млрд рублей. Желающих вкладывать такие деньги не нашлось.

На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что на площадку разоренного завода таки заходит новый инвестор, которой готов вложить 20 млрд рублей, но не в никелевое, а цинковое производство.

Старые трубы новому хозяину не нужны, поэтому их решили взорвать. Сообщалось, что убирать турбы будут 26 авгусмта с 15 до 17 часов по местному времени. К 15 часам на Волчей горе, наиболее удобной для наблюдения за обещанным «шоу» собралась масса народа и два часа созерцала две трубы.

Первый взрыв, призванный уничтожить 150-метровый выхлоп плавильного цеха, прогремел в 17:00. 87-летняя труба сдаваться не захотела и обломилась примерно на половине высоты.

Вторую – 100 метров высотой – подорвали через 4 минуты: труба оказалась менее стойкой – упала быстро и красиво.

27 августа планируется подорвать 5 скруберов (устройств, используемых для очистки твёрдых или газообразных сред от примесей в различных химико-технологических процессах). Когда будут убирать оставшийся обломок трубы, пока неясно, но от него точно избавятся в ближайшее время.

А на память об эпохе никеля Верхнему Уфалею останется огромная черная гора – шлаковые отвалы, накопившиеся за 84 года производства. Их несколько раз порывались купить иностранцы, но местные власти решили, что «такая корова нужна самому», правда, перерабатывать не стали.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева, Ульяна Белкина

Верхний Уфалей. Другие новости 26.08.20

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