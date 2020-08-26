Коровы оккупировали городской двор на Южной Урале. Досталось и полиции

Жителям многоквартирных домов Верхнего Уфалея пришлось вызывать полицию, чтобы справиться с коровами. Не обошлось без пострадавших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема скота, свободно гуляющего по улицам города, стояла в Уфалее всегда. Городские власти пытались активно бороться с этим в 80-х годах прошлого века, но сегодняшние чиновники на ситуацию не обращают внимания. В результате, козы и коровы частенько пасутся на газоне под окнами мэрии, не говоря уже о городских сквериках.

Но на этот раз рогатые перешли все границы: они напали на людей. Причем, инцидент произошел не в частном секторе.

После того, как от агрессии рогатых пострадала женщина, жители окрестных домов вызвали полицию. Но буренки не дали спуску и стражам порядка.

Правда, в итоге, победа осталась за homo sapiens: коров оттеснили в безлюдное место и занялись поиском хозяина.

«Вели себя хамски, к жителям отнеслись максимально неуважительно», – комментирует telegram-канал Mash, опубликовавший видео нападения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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