В Челябинской области на учебники выделяют сотни миллионов, а в школах выдают одно пособие на класс

Пока глава Минпросвещения России обещает к 2022 году подключить к интернету все школы страны, банальных бумажных учебников не хватает даже в школах мегаполисов, и родителей учеников вынуждают приобретать учебные пособия за свой счет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель одного из классов школы №104 сообщила родителям, что на 30 учеников есть всего по 5 учебников русского языка истории России, 2 учебника обществознания, по 1 учебнику литературы, права и всеобщей истории. На всех хватает только учебников по химии. «Каждый ученик получит в школе 2, максимум 3 учебника (опекаемые, многодетные). Без обид. Больше учебников нет», – написала классный руководитель в родительском чате.

Родители обратились в прессу. В правительстве Челябинской области удивились: «Каждый год мы выделяем на учебники 170 миллионов рублей», – заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. И пообещала лично разораться в ситуации. Инспекция запланирована на 27 августа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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