Суровые цифры и нск: в Челябинске утвердили фирменный стиль Дня города

В Челябинске утвердили фирменный стиль Дня города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разрабатывал стиль дизайнер Дмитрий Воротников. Сам он охарактеризовал свою работу так: «Суровые цифры и формы к 284-летию Челябинска».

Правда, первоначально цвета были другие:

В администрации Челябинска согласовывали фирменный стиль несколько недель. В результате белый стал серым, красный позеленел, а синий стал контрастным фиолетовым.

Кстати, в цветном квадрате должно читаться «Челябинск» – разбивая слово на части, дизайнер предпочел пренебречь правилами русского языка.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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