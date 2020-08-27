Челябинская область рискует провалить дорожный нацпроект

Эксперты Росавтодора подтвердили нарушения при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в громкий скандал вокруг реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вмешалось федеральное дорожное агентство Росавтодор.

Эксперты прибыли в регион с проверкой и приняли во внимание многочисленные сигналы общественников о вопиющих нарушениях. По итогам визита было сделано заявление о том, что Челябинская область действительно рискует провалить реализацию БКАД, а работу подрядчиков нельзя назвать даже удовлетворительной. Ситуацию в Челябинской области будут рассматривать на федеральном уровне.

Представители общественного совета при Росавтодоре провели проверку совместно с экспертами ОНФ в Челябинской области. К ответу на подведомственных участках привлекли представителей регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, комитета дорожного хозяйства Челябинска, сотрудников ГИБДД и подрядчиков. Федеральные эксперты поддержали позицию общественников о некачественном ремонте, отсутствии межведомственного взаимодействия и комплексного подхода, а также содержанию дорог в рамках исполнения нацпроекта.

Итоги двухдневного рейда подвели на совещании с участием представителей регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, комитета дорожного хозяйства, компаний-подрядчиков, МВД и других профильных ведомств.

«Обращаюсь ко всем ответственным: пересмотрите свой подход. Данная ситуация является неприемлемой. Мы, к сожалению, не увидели комплексного подхода ни по объектам 2019 года, ни по объектам 2020 года. Хотя устно нам об этом заявлялось. С точки зрения обустройства тротуаров и пешеходных переходов, возможности подхода маломобильных граждан к этим участкам, – мероприятия либо не выполняются, либо выполняются некачественно. На вопросы «почему?», ответ один: «Меняем асфальт и этим ограничиваемся», – заявил заместитель председателя общественного совета при Росавтодоре Глеб Киндер. – Что касается содержания: хуже мы видели только в Чите, где бюджет – 70 миллионов рублей. У вас – полтора миллиарда. Делайте выводы».

Также на совещании было заявлено, что в ситуации с реализацией нацпроекта в Челябинской области явно прослеживается экономический интерес локального характера.

Отсутствие аншлагов, оповещающих о проведении работ по нацпроекту, бордюров, тротуаров, ливневых канализаций, заросшие обочины, колейность, ямы, разрушающийся асфальт, ненормативные уклоны и люки, некачественная разметка или полное ее отсутствие на новых объектах БКАД – эти и другие замечания общественников не остались без внимания на совещании.

«Коллеги, надо всегда обращаться к первоисточнику. На последнем совещании, посвященном реализации нацпроекта, президент РФ сказал, что у нас национальные проекты – для граждан Российской Федерации. Почему-то при выполнении работ вы про жителей забываете. При этом, общественники неоднократно вам на эти вещи указывали, но, почему-то реакция нулевая. Нужно сделать соответствующие выводы и пересмотреть эту ситуацию», – подытожил Глеб Киндер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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