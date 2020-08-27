Уральские металлурги расширяют использование IT-сервисов

ММК внедряет новые IT‑сервисы в доменном цехе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в доменном цехе ММК запущена автоматизированная система диспетчеризации миксеров для перевозки жидкого чугуна.

Передвижные миксеры используются для транспортировки жидкого чугуна из доменного цеха в кислородно-конвертерный цех комбината. Новая система позволяет обеспечивать технологический персонал доменного цеха, в частности, диспетчеров производства, оперативной информацией о местонахождении и состоянии миксеров.

Система работает на базе технологии радиочастотной идентификации (RFID). Каждый миксер оснащен радиометкой, которая считывается при прохождении определенных участков железнодорожных путей ПАО «ММК». Основная задача системы – обеспечить своевременную постановку и вывод миксеров под доменные печи для слива чугуна и его транспортировку в кислородно-конвертерный цех. Так обеспечивается соблюдение графика выпусков и контроль обеспечения жидким чугуном конвертеров комбината.

Система диспетчеризации миксеров, охватившая весь доменный цех, позволяет персоналу увидеть и оценить, когда миксер будет поставлен под определенную доменную печь и где в данный момент он находится. Если раньше для получения этой информации технологическому персоналу печи приходилось выходить с поста управления, то теперь ее можно увидеть, просто открыв вкладку на компьютере. Информация, поступающая с радиочастотных меток, дает возможность мастеру печи оценить время начала открытия выпуска продуктов плавки и принять технологические или организационные меры по ведению процесса, например, поторопить диспетчера. Сотрудники кислородно-конвертерного цеха ММК, который получает чугун, также имеют доступ к этой системе и при необходимости могут корректировать свою работу.

Система диспетчеризации миксеров, внедренная в доменном цехе, – не единственный пример внедрения на ММК маркировки с помощью радиочастотных меток. В частности, с их помощью была внедрена система учета многооборотных средств крепления (МСК), благодаря которой специалисты управления логистики ПАО «ММК» и цеха подготовки вагонов ООО «Ремпуть» могут оперативно следить за жизненным циклом МСК с помощью мобильного терминала. Опыт показывает, что RFID-метки – эффективная технология, которая позволяет оперативно считывать информацию в сложных условиях металлургического производства.

Развитие и внедрение различных IT-сервисов в ПАО «ММК» реализуется в рамках стратегической инициативы «Индустрия 4.0», в основе которой цифровизация всех бизнес-процессов. Активное использование цифровых технологий повышает операционную и функциональную эффективность предприятия, обеспечивает рост производительности труда и способствует улучшению качества продукции, обеспечивает безопасность сотрудников и повышает эффективность их деятельности, избавляя от рутинных задач, помогает соответствовать ожиданиям покупателей и требованиям времени.

Челябинск, Виктор Елисеев

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