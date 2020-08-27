Суточная выявлемость коронавируса на Южном Урале пошла в рост

Суточная выявлемость коронавируса на Южном Урале идет в рост: четвертый день подряд показатель выше предыдущего.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки подтверждены 74 новых случая заболевания.

Сообщается о четырех умерших, у всех ковид был сопутствующей инфекцией. Так, причиной смерти 59-летнего мужчины стал рак, 62-летней женщины – гипертоническая болезнь с поражением сердца, острый респираторный дистресс-синдром. 70-летний южноуралец скончался от диффузного атеросклероза, 71-летняя пациентка – от острого инфаркта миокарда.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявили 14 тысяч 104 инфицированных, 354 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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