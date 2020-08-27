Презентация есть – медиков нет: несмотря на увеличение парка «скорых», южноуральцы продолжают часами ждать врачей

Вопреки заверениям чиновников от медицины, челябинцы продолжают безнадежно долго ждать помощи врачей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бодрые отчеты областных чиновников об увеличении парка машин скорой медицинской помощи не совпадают с отзывами южноуральцев об уровне доступности врачебной помощи.

Напомним, 10 августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр здравоохранения региона Юрий Семенов провели на территории областной клинической больницы громкую презентацию спецтранспорта, призванного ускорить прибытие медиков по вызову южноуральцев.

«50 машин: от ФАПов на колесах, внутри больше похожих на медицинские кабинеты, до привычных современных скорых, – с восторгом живописала действо пресс-служба минздрава. – Всего с начала 2020 года в регион поступило 60 новых автомобилей, которые работают на территории всей Челябинской области. До конца года планируется получить еще свыше 30 автомобилей, в том числе мобильные передвижные комплексы для оказания медицинской помощи в самых труднодоступных территориях».

Вторил подчиненным и министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. «Огромное спасибо за помощь и поддержку всей медицины Челябинской области. Период ковида – это напряженная работа. 20 автомобилей были выделены для станции скорой помощи Челябинска, работать стало гораздо легче», – уверял чиновник.

Только рядовые челябинцы до сих пор не почувствовали никакого облегчения. «А что у нас в городе происходит со скорой помощью? Третий час ждем, – написала жительница областного центра в интернет-сообществе «Алексей Текслер, помоги» 24 августа, то есть две недели спустя после масштабной презентации. – Звонили, спросили, почему так долго. Нам ответили, что по срочности мы седьмые! Скажите, это как понимать?»

Своими примерами обращение челябинки поддержали и другие участники сообщества. Кто-то рассказал, что вызвал тете с сердечной недостаточностью «скорую» в 12 ночи, а приехала она на следующий день в 3 часа дня. «Ребенку вызывала «скорую», сразу сказали: все «скорые» на ковиде, ждать будете долго, вызовите неотложку. Неотложку приехала, и уже сам врач вызвал скорую. Приехала через 30 минут скорая», – рассказала еще одна горожанка.

Жалуются губернатору и на работу поликлиник: «Три дня держится температура 37,5-38, кашель, головные боли, ломота всего тела, – пишет челябинка. – Решила вызвать врача на дом, позвонила в ближайшую поликлинику «Полимедика» на улице Братьев Кашириных, прождала 15 минут, чтобы мне ответили, но там отказали, сказали, что мой адрес они не обслуживают. Узнала адрес своей поликлиники – областная клиническая больница №3. Пыталась дозвониться с 11 до 12, но линия либо была занята, либо никто не отвечал, после в регистратуре сказали, что они принимают вызовы только с 8 до 12. Получается, что в такое время, как пандемия, я не могу получить медицинскую помощь. А если это серьезно и время упущено? За что платят медработникам, если они не оказывают помощь?»

«В «тройке» (ОКБ -3) вообще телефоны не берут, что окулисты, что МРТ, звонили 4 дня, на протяжении рабочего дня. Не дозвонились. Пришлось ехать самим», – возмущается еще одна челябинка. При этом женщина рассказала, что просто так на МРТ не попасть. «Надо получить направление от доктора, затем четыре дня звонить по указанному номеру, плюнуть и приехать самому, опять не записаться, потому как записывают в строго отведенное время, у меня этот ад занял три дня. Потому что на направлении доктор печать забыла поставить, а без печати не записывают. А когда я пыталась возмущаться, предложили сделать все быстро, но платно».

Кстати, откликнулись на обсуждение и специалисты министерства здравоохранения области. Чиновники попросили у одного из авторов жалоб уточнить, о каком именно медучреждении идет речь. И успокоили возмущающихся южноуральцев, заявив, что все вызовы фиксируются, и даже задержка напрямую отражается на заработной плате «провинившихся» медиков. Видимо, теперь челябинцы смогут и дальше часами ждать приезда «скорой». Но уже с удовлетворенной мыслью, что уж лишнюю-то копеечку врачи у нас точно не получат.

Челябинск, Виктор Елисеев

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