Южноуральцев агитируют за «Единую Россию» под видом опроса общественного мнения

В Челябинской области начали агитировать за «Единую Россию» под видом опроса общественного мнения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители партии «Справедливая Россия» в Челябинской области намерены обратиться в полицию с жалобой на организаторов странного телефонного обзвона, дискредитирующего оппозиционные организации в преддверии выборов. Об этом региональное отделение партии сообщило на своей странице в социальных сетях.

«Новый вид телефонного обмана освоили челябинские политтехнологи. Они запустили автоматический обзвон жителей. Звонок поступает с номера (351) 240 84 23. Вас сначала спрашивают, за кого вы собираетесь голосовать на сентябрьских выборах. Если Вы отвечаете: за «Справедливую Россию», то вам выдают информацию дискредитирующую партию», – пишут «справедливороссы».

Отметим, что технология таких псевдо-опросов отнюдь не нова. Так, аналогичные звонки «телефонных роботов» поступали жителям Екатеринбурга летом 2018 года в преддверии выборов в городскую думу. Тогда, к примеру, колбот сообщал уральцам о том, что «Единая Россия» – «партия президента», а сторонникам КПРФ заявлял, что коммунисты призывают к бойкоту «нечестных выборов».

По словам южноуральцев, звонки со странным опросом началась на этой неделе. При этом «телефонный робот» предлагает выбрать только из парламентских партий, отнеся остальные к категории «другие». И сообщает, что «Единую Россию» поддерживает губернатор Челябинской области Алексей Текслер (обслуживающие интересы регионального правительства политологи почему-то уверены, что глава региона пользуется высокой поддержкой среди избирателей).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.08.20

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